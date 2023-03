Policyjni motocykliści z Wydziału Ruchu Drogowego ruszają na drogi powiatu kwidzyńskiego. Rozpoczął się sezon motocyklowy [ZDJĘCIA]

Wraz z nadejściem wiosny pojawia się więcej osób, które decydują się zmienić środek transportu z auta na motocykl. Dla ich bezpieczeństwa na drogi wyjechały również policyjne motocykle.

- Motocyklista jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Jego pojazd nie posiada pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. W momencie zderzenia z drugim pojazdem, bądź inną przeszkodą narażony jest na duże niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. W niektórych przypadkach gdy do tego dochodzi brawura, przecenianie własnych umiejętności, i niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego to taka jazda kończy się zazwyczaj tragicznie - przypomina asp. Anna Filar, oficer prasowy KPP Kwidzyn.