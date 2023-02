Policjanci z Gniewu pomogli schorowanej 84-latce. W jaki sposób?

5 lutego, przed godziną 3:00 w nocy, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tczewie odebrał telefon od 84-letniej kobiety, która powiedziała, że od kilku dni słyszy szumienie, które może wskazywać na awarię budynku. Seniorka nie była w stanie określić źródła dźwięku.

Na pomoc starszej pani, dyżurny skierował policjantów z Komisariatu Policji w Gniewie.

- Funkcjonariusze szybko zlokalizowali i usunęli usterkę, którą okazała się źle ustawiona lodówka. Ponadto w domu 84-latki było bardzo zimno. Kobieta oświadczyła, że jest schorowana i nie jest w stanie zejść sama do piwnicy. Mundurowi odpowietrzyli grzejniki, przygotowali i przynieśli opał, a następnie razem z seniorką zeszli do piwnicy i pomogli jej rozpalić ogień w piecu. Nie była to tylko jednorazowa pomoc policjantów. Funkcjonariusze odwiedzają 84-latkę i pilnują, aby ogień w piecu nie wygasł. Mimo swojej choroby i podeszłego wieku kobieta opiekuje się swoim 44-letnim niepełnosprawnym synem, dlatego też policjanci sporządzili wniosek o udzielenie wsparcia seniorce do ośrodka świadczącego pomoc społeczną - przekazała st. post. Katarzyna Ożóg.