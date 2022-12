Polacy spędzą sylwestrową noc w domu. Co czwarty badany ograniczy wydatki

Polacy zaciskają pas na Sylwestra

Sylwester to zawsze dobra okazja do świętowania i podsumowania minionego roku. Jak się jednak okazuje, celebracja Polaków wcale huczna nie będzie.

W badaniu wykonanym dla BIG InfoMonitor respondenci odpowiadali na pytania dotyczące właśnie sylwestrowej nocy. Dość zaskakująco aż 87 proc. z nich zamierza spędzić ten czas w domu - swoim lub u rodziny czy też znajomych. Zorganizowane imprezy odwiedzi natomiast 5 proc. ankietowanych. Ile osób planuje szczególny wyjazd? Zaledwie 4 proc. Polaków.

ZOBACZ TEŻ: Co podrożeje w 2023 roku? Za chleb i warzywa zapłacimy prawdopodobnie więcej, olej i masło tanieją już teraz

Wśród tych 87 procent aż 66 będzie spędzać Sylwestra w pojedynkę lub w gronie domowników. Reszta - 21 proc. - będzie świętować ze znajomymi albo rodziną. Zdaniem Głównego Analityka BIG InfoMonitor, prof. Waldemara Rogowskiego, to kwestia rosnących kosztów życia. Kiedy Polacy mieli do wyboru wystawne święta i hucznego sylwestra, ci wybierali zazwyczaj to pierwsze. Imprezy sylwestrowe zostały zastąpione więc w tym roku przez domówki.