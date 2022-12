W sieciach handlowych pracownicy będą zarabiać więcej. Z punktu widzenia pracowników to zmiany bardzo obiecujące

Podwyżki w Biedronce

W Biedronce podwyżki od 1 stycznia dostanie co najmniej 60 tys. zatrudnionych. Pracownicy sklepów i centrów dystrybucyjnych miesięcznie otrzymają więcej od ok. 500 do 700 zł brutto.

- Oprócz świątecznych voucherów rabatowych, e-kodów na zakupy oraz prezentów świątecznych pracownicy sieci dowiedzieli się o zwiększeniu wynagrodzenia od kolejnego miesiąca. Na przedświąteczne wsparcie swojej załogi Biedronka przeznaczyła łącznie ponad 150 milionów złotych - napisała Biedronka w komunikacie prasowym. W sumie na podwyżki sieć wyda 600 mln zł.

To, ile dokładnie zarobi pracownik Biedronki będzie zależeć od doświadczenia, indywidualnych zadań i zajmowanego stanowiska.