Po 20 latach British Airways znów polecą z Gdańska. I to na londyńskie Heathrow

Loty z Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy do Londynu wystartują 2 lipca i będą realizowane do 26 września 2021 trzy razy w tygodniu: w środy, piątki i niedziele.

- Pojawienie się British Airways w Gdańsku to bardzo duży sukces. Cieszymy się z obecności tego największego brytyjskiego towarzystwa lotniczego, jednego z największych w świecie. Uruchomienie regularnych lotów na londyńskie lotnisko Heathrow, ogromny hub przesiadkowy, to szansa dla naszych pasażerów na wiele lotów międzynarodowych i międzykontynentalnych. Liczymy także na to, że brytyjscy turyści teraz jeszcze chętniej będą odwiedzać Gdańsk i Pomorze. To także wydarzenie ważne dla branży morskiej, która wysyła swoich pracowników do portów na całym świecie. To ponadto szansa na rozwój kontaktów biznesowych w wielu innych sektorach – powiedział Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.