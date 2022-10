Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 1.10.2022 r. Lechia zagrała z pomysłem, ale punktów nie ma. Fatalne błędy Kristersa Tobersa ZDJĘCIA

Wystarczyło spojrzeć na skład Lechii, żeby dostrzec problemy kadrowe. Michał Nalepa kontuzjowany, Mario Maloca pauzuje wciąż za czerwoną kartkę, więc na środku obrony mieliśmy duet Kristers Tobers – Henrik Castegren. Trener Kaczmarek był już wcześniej przygotowany na to, że będzie mógł liczyć tylko na tych zawodników. Lechia jednak miała swój plan i pomysłu na to spotkanie i konsekwentnie go realizowała. Pogoń nie mogła się przebić przez blok obronny, a do tego bardzo dobrze dysponowany był Dusan Kuciak. Niski pressing zdawał egzamin, bo gospodarze mieli duże problemy w ataku pozycyjnym. Tymczasem Lechia pokazała też, że potrafi skutecznie zaatakować. Flavio Paixao sprytnie ograł Jakuba Bartkowskiego i dośrodkował, a pięknym i celnym strzałem głową popisał się Maciej Gajos. Pogoń przejęła inicjatywę, ale nie miała pomysłu na to, jak przebić się przez obronę biało-zielonych. Najgroźniej było po strzałach z rzutów wolnych Damiana Dąbrowskiego, ale Kuciak nie dał się zaskoczyć. Niestety, skoro „Portowcy” nie mogli sobie poradzić, to z pomocą przyszedł Kristers Tobers. Łotysz najpierw odpuścił krycie i Pontus Almqvist strzelił głową wyrównującego gola. Dwie minuty później Tobers ponownie zachował się fatalnie, bo we własnym polu karnym dał się przepchnąć Almqvistowi, który minął Kuciaka i zagrał do Kamila Grosickiego, a ten posłał futbolówkę do pustej bramki. Szkoda, bo Lechia grała konsekwentnie, a proste błędy Tobersa odwróciły losy spotkania. Jeszcze przed przerwą z rzutu wolnego strzelał Rafał Pietrzak, ale Dante Stipica nie dał się zaskoczyć.