Podwójna gala Osobowość Roku. Uhonorowaliśmy wybitne osobistości z naszego regionu

Czwartkowa gala finałowa była zwieńczeniem plebiscytu, w którym głosami czytelników Dziennika Bałtyckiego, zostały przyznane zaszczytne tytuły Osobowości Roku 2019 i 2020. Osobowości zostały wyłonione w pięciu kategoriach: kultura; nauka; biznes; działalność społeczna i charytatywna oraz polityka, samorządność i społeczność lokalna.

Mieszkańcy każdego powiatu wybierali laureatów, najpierw w miastach i powiatach (z wyłączeniem kategorii nauka, która miała edycję wyłącznie wojewódzką), a następnie w skali całego regionu. Na uroczystość, która 9 września miała miejsce Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku zostali zaproszeni wszyscy finaliści.

- Wczoraj na tej sali odbyło się niesamowite spotkanie pracodawców z medykami - mówił Tomasz Niski, prezes gdańskiego oddziału Polska Press. - Pracodawcy dziękowali medykom za ich zaangażowanie, za to wszystko co się działo przez ostatnie 1,5 roku. My wam dziękujemy co roku za to, że jesteście. Po prostu. I chciałbym żeby zawsze tak było. Dzisiejsze spotkanie to są dwa lata, właśnie dlatego, że było to co było. Życzę wam, żeby te trofea, te wyróżnienia już zawsze stanowiły dla was drogowskaz, że jesteście tymi osobowościami.