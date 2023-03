Podmioty zagraniczne mogą zagrozić polskiej branży mleczarskiej? Poseł Cymański i wicewojewoda Jankowski interweniują Jakub Cyrzan

Sytuacja na pomorskim rynku branży mleczarskiej nie jest kolorowa. W ostatnich miesiącach wzrosły ceny paliwa, nawozów, a także usług, przez co szczególnie mali producenci muszą liczyć się z problemami. Z czego wynika ta sytuacja? Odpowiedź na to pytanie starają się znaleźć samorządowcy. We wtorek 21 marca wicewojewoda Aleksander Jankowski i poseł na sejm Tadeusz Cymański mówili o źródłach problemu, którego skutkiem są ceny mleka surowcowego na skrajnie opłacalnym dla producentów poziomie.