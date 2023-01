Podatek śmieciowy w Miastku podniesiony. Nie jest jednak tak, jak oczekiwał tego burmistrz

Burzliwa dyskusja na temat podwyższenia opłaty za śmieci wybuchła podczas piątkowej (27.01.2023 r.) sesji Rady Miejskiej Miastka. Do tej pory stawka była obliczana na podstawie liczby osób mieszkających w danej wspólnocie lub nieruchomości i była na poziomie 28 zł. Jak wykazywała prezes Zakładu Wodociągu i Kanalizacji Izabela Klasa, ze względu na podwyższenie płacy minimalnej, drastycznie wzrosły koszty pracownicze. Do tego należy dodać jeszcze wysokie ceny energii i paliwa. A trzeba przypomnieć, że od 2019 roku odbiorem śmieci i ich zagospodarowaniem zajmuje się ta właśnie miejska spółka.

Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej Miastka trafił pod głosowanie projekt uchwały zwiększający podatek śmieciowy z 28 na 37 zł.

- To podwyżka o 9 zł, o 1/3 stawki, daje 33 proc. To bardzo wysoka podwyżka. Uważam, że mieszkańcy Miastka tego nie wytrzymają. Na osiedlu Niepodległości dostaliśmy nowe wyliczenia opłat za ciepłą wodę. We wrześniu płaciłem 60 zł za metr sześcienny, a teraz 111 zł. Straszne są te podwyżki. W sąsiedniej gminie Biały Bór, wywożą śmieci daleko, bo do Szczecinka – to 80 km. Oni podwyższają o 2 zł. Gmina dba o swoich ludzi. My jako radni, nie dbamy o swoich ludzi? Po to powołaliśmy spółkę, żeby było taniej, żeby nie było tak drogo. 9 zł miesięcznie od osoby to kolosalna podwyżka. Na to nie ma zgody. Osobiście nie będę głosował za ta uchwałą. Składam wniosek o zmniejszenie stawki z 37 zł do 34 zł. Proszę szukać oszczędności. Urząd i spółkę proszę o uściślenie systemu naliczania opłat i wykrycia kto nie płaci i dlaczego. Dlaczego na 19 tysięcy mieszkańców płaci 13 800 osób? Dlatego proponuję niższą stawkę, żeby ludzie wzięli się do roboty i znaleźli pieniądze u tych, którzy nie płacą – zaproponował radny Marek Kwaśniewski.