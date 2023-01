Wzrost cen usług komunalnych. Ile mieszkańcy Pomorza zapłacą za komunikację miejską, wywóz śmieci, wodę, czy ścieki? Sprawdziliśmy to! OPRAC.: Kamil Kusier

Początek roku przyniósł w wielu domach podwyżkę opłaty za czynsz. Wzrosły również opłaty za usługi miejskie, choć nie wszędzie. Komunikacja miejska w Malborku dla przykładu w 2023 roku będzie bezpłatna dla mieszkańców. Budżet miasta ma to kosztować ok. 5 milionów złotych. Na jakie zmiany i gdzie muszą być przygotowani mieszkańcy Pomorza? Sprawdziliśmy to.