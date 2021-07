Pod sąd za oszustwa „na policjanta” i „na prokuratora”. Chodzi o prawie 0,5 mln zł

Nawet 15 lat więzienia grozić może Marcinowi K. i jego 4 kompanom, którzy z oszustw na bazie schematu „na policjanta” i „na prokuratora” mieli uczynić sobie stałe źródła dochodu. Według prokuratury, która skierowała właśnie sprawę do sądu mężczyźni od listopada 2019 r. do stycznia 2020 r. tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą. Ze zgromadzonych przez oskarżenie dowodów wynika, że w tym czasie - więc w ciągu niespełna 3 miesięcy - oszuści doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 11 osób na łączną kwotę ponad 420 tysięcy złotych, a dwie inne osoby usiłowali oszukać, łącznie na 70 tys. zł.

- W strukturze grupy znajdowali się dzwoniący do pokrzywdzonych - telefoniści, których danych nie ustalono w toku śledztwa, logistyk pozostający w kontakcie z kierującym grupą oraz osobami werbującymi kurierów, a także kurierzy – wymienia prokurator Grażyna Wawryniuk, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.