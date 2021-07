Oszustwo "na napad w stylu angielskim". Po "policjantach" i "wnuczku" przyszła pora na nowe metody. Policja ostrzega!

87-letnia Irena Kempska z Wrzeszcza relacjonuje "Dziennikowi Bałtyckiemu" następującą historię.

- Siedziałyśmy w piątek z koleżanką w ogródku przy ulicy Karłowicza, kiedy pojawiła się młoda kobieta w błękitnej kamizelce UNICEF-u [Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – dop. red.]. Zawsze wspieram organizacje pomagające dzieciom, różne wioski dziecięce, więc zgodziłam się wesprzeć także ich. Jednak zamiast wręczyć mi jakąś ulotkę z numerem konta, ta pani to mnie poprosiła o moje dane, numer konta i nazwę banku. Wydało mi się to podejrzane, więc zadzwoniłam na policję. Jeszcze zanim przyjechali i spisali protokół, widziałam, że kobieta dalej chodziła po tej ulicy- zaalarmowała nas 87-letnia pani Irena z gdańskiego Wrzeszcza [nazwisko do wiadomości redakcji].

Sprawdziliśmy i okazało się, że UNICEF rzeczywiście proponuje darczyńcom cykliczne darowizny, do czego wykorzystuje numery ich rachunków bankowych. Dodatkowo, w dniu wymienionym przez seniorkę, rzeczywiście w jej okolicy krążyły dwie pracownice funduszu, więc wszystko wskazuje więc, że nie była to próba oszustwa.