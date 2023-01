Płatnicy składek, którzy do tej pory nie założyli PUE ZUS, muszą aktywować swój profil. Sprawdź, jak to zrobić

Profil PUE ZUS obowiązkowy dla każdego płatnika składek

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek musi mieć profil na PUE ZUS. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, ale także rodzica zatrudniającego nianię na umowie uaktywniającej, duchownego, czy osoby, która podlega dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym lub dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jeśli nie założyłeś konta na PUE ZUS do końca 2022 roku, ZUS do 31 stycznia 2023 roku utworzy profil za Ciebie. Zrobi to, jeśli posiada Twój adres e-mail lub numeru telefonu. W takim przypadku po założeniu profilu technicznego otrzymasz powiadomienie - e-mail lub SMS.

CZYTAJ TAKŻE: Nowy obowiązek ZUS od 2023 roku. Płatnicy składek powinni założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych

W takim przypadku powinieneś dokończyć proces rejestracji. Abyś mógł zalogować się na swoje konto, potrzebny jest login i jednorazowe hasło, które możesz otrzymać podczas e-wizyty lub w dowolnej placówce ZUS. Wizytę w placówce ZUS możesz wcześniej umówić na konkretny dzień i godzinę.