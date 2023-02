PlusLiga. Spotkanie dobrych znajomych pod siatką Ergo Areny. Trefl Gdańsk przegrał trzeci mecz przed własną publicznością

Trefl Gdańsk - Aluron CMC Warta Zawiercie 19.02.2023

Trenerzy Michał Winiarski i Roberto Rotari oraz przyjmujący Patryk Łaba i rozgrywający Michał Kozłowski ponownie zawitali do hali Ergo Arena. Spotkanie z czołową drużyną PlusLigi przyciągnęło na trybuny aż 4850 widzów. I w pierwszej części niedzielnej konfrontacji mogli się czuć usatysfakcjonowani. Trefl Gdańsk rozpoczął bowiem mecz z Wartą Zawiercie od wygranej partii inauguracyjnej.

Z czasem zaczęła jednak rosnąć przewaga przyjezdnych. Uros Kovacević i spółka wrócili do gry. Sam serbski przyjmujący zakończył mecz z dorobkiem 21 punktów. Tyle samo zdobył najskuteczniejszy w Treflu Bartłomiej Bołądź. Warta wskoczyła w końcu na tak wysoki poziom, że w czwartym secie wręcz zmiotła gospodarzy, wygrywając do 14 punktów. Gościom nie przeszkodziło to, że w ostatnim czasie mają napięty harmonogram meczów. W środę zawiercianie odpadli z Ligi Mistrzów, przegrywając baraże o ćwierćfinał z Grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle.