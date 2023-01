Plaga samotności wśród młodych Polaków. Pomoże im... sztuczna inteligencja?

Rośnie pokolenie samotnych Polaków

Pokolenie Z, do którego należą osoby urodzone po 1995 roku, jest szczególne - to pierwsza generacja, która dorastała w pełni cyfrowym już świecie. Okazuje się, że wynikają z tego ogromne problemy. Aż 60 procent osób w wieku od 12 do 24 lat odczuwa samotność. 40 procent z nich rzadko kiedy odczuwa poczucie więzi z innymi ludźmi. Problem, który zazwyczaj kojarzył się z osobami starszymi, zaczyna więc dotykać młodego pokolenia.