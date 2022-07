Piotr Biankowski z Rumi rozpoczął próbę przepłynięcia jeziora Loch Ness! ZDJĘCIA

- Członkinią ekipy, wspierającą Piotra przed startem oraz na łódce jest Aleksandra Kabelis . Ola jest pływaczką zimową, a także posiada uprawnienia ratowniczki medycznej, co jest ważne z punktu widzenia tak ekstremalnego wyczynu. Obserwatorem i pilotem jest Kevin Murphy – brytyjski pływak, członek British Long Distans Swimming Association , nazywany „ królem La Manche ”, który na swoim koncie ma również przepłynięcie jeziora Loch Ness . To z jego rąk Piotr otrzyma oficjalny certyfikat, zatwierdzający udaną przeprawę i tym samym stanie się – mamy nadzieję - pierwszym Polakiem i jedną z niemal 30 osób na świecie, która z sukcesem ukończyła próbę i przepłynęła jezioro Loch Ness - informuje Fundacja Ronalda McDonalda .

Piotr Biankowski ma do przebycia ok. 37 km w akwenie głębokim na 230 metrów . Przeprawa może potrwać nawet kilkanaście godzin.

Wszystko po to, by uczcić 20-lecie Fundacji Ronalda McDonalda i zebrać środki na zakup łóżek dla rodziców towarzyszących dzieciom podczas pobytu w szpitalach działających w strukturach „Szpitali Pomorskich”, w Gdyni i w Wejherowie. Zbiórka https://zrzutka.pl/z/biankowski przebiega bardzo dobrze, w dniu startu osiągnęła kwotę ponad 10 tys. złotych, co oznacza 200% założonej kwoty.