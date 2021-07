Piłkarze Lechii Gdańsk w końcu spotkali się z kibicami na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Fani poznali trzech nowych piłkarzy [zdjęcia] Paweł Stankiewicz

Lechia Gdańsk zaprezentowała się kibicom na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Fani mogli zobaczyć nowych piłkarzy, którzy trafili latem do biało-zielonych. Całość odbyła się przed meczem towarzyskim Lechii z litewskim zespołem FK Panavezys. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z prezentacji Lechii Gdańsk.