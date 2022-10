Piłkarskie Orły. Jakub Letniowski z Raduni Stężyca. Pójdzie w ślady brata i wejdzie na wyższy poziom?

Jakub Letniowski jest wychowankiem Lechii, ale tak naprawdę nigdy nie zaistniał w tym zespole. Nie zbliżył się nawet do pozycji swojego niewiele starszego brata Juliusza, który choć też nie zadebiutował w pierwszej drużynie, to jednak przez był w juniorach oraz rezerwach, a i trenował z "jedynką". W biało-zielonej koszulce w Ekstraklasie nigdy jednak nie wystąpił. Jakub szybko trafił pod skrzydła APLG i tam zbierał kolejne piłkarskie szlify.

Pierwsze zderzenie z seniorską piłką miał w trzecioligowym GKS-ie Przodkowo, natomiast pierwszy praktycznie pełny sezon to 2018/19 w Bałtyku Gdynia, gdzie ściągnął go jego ojciec Sebastian. Wtedy grał już regularnie, w zasadzie w każdym meczu był w wyjściowym składzie. Kolejny sezon to Chojniczanka Chojnice i... szybkie przejście do Raduni Stężyca, w której jest do teraz. W pierwszoligowych Chojnicach nie miał zbyt wielkich szans na grę, skończyło się na zaledwie jednym spotkaniu, w dodatku przegranym i - chcąc się dalej rozwijać - trzeba było podjąć decyzję o zejściu o dwa szczeble niżej.