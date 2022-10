Piłkarskie Orły. Hubert Adamczyk. Diament w składzie Arki Gdynia. Dotknął poważnej piłki w Londynie, teraz jest gwiazdą pierwszej ligi Tomasz Galiński

Przemysław Świderski

Niewielu kibiców Arki Gdynia wyobraża sobie pierwszy zespół bez Huberta Adamczyka. To zawodnik o umiejętnościach przewyższających Fortuna I ligę i w tym sezonie po raz kolejny robi sporo, by pomóc żółto-niebieskim w wywalczeniu upragnionego awansu do PKO Ekstraklasy. Tym razem to jego wzięliśmy pod lupę w naszym rankingu "Piłkarskie Orły".