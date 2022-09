Piłka nożna. Reprezentacja Polski do lat 19 zmierzy się dziś w Gdyni z Włochami Szymon Szadurski

Wychowanek Lechii Gdańsk Kacper Urbański (na zdjęciu) i jego koledzy z kadry do lat 19 zmierzą się dziś w Gdyni z rówieśnikami z Włoch. Przemysław Świderski

Piłkarska reprezentacja Polski do lat 19 pokonała w ostatnich dniach Bośnię i Hercegowinę, a następnie Estonię w pierwszej fazie kwalifikacji do finałów mistrzostw Europy. Stawia to biało-czerwonych w komfortowej sytuacji przed dzisiejszym pojedynkiem z Włochami w tych rozgrywkach, zaplanowanym o godz. 14 na Stadionie Miejskim w Gdyni.