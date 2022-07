Gdańsk. Turysta zostawił szczeniaka w rozgrzanym samochodzie. Policjanci wybili szybę ratując wycieńczone zwierzę. Jaka będzie kara? Jakub Cyrzan

Do groźnej sytuacji doszło w niedzielę 3 lipca (2022 r.) w Gdańsku. Policjanci z komisariatu na Suchaninie odebrali zgłoszenie o psie zamkniętym w samochodzie. Funkcjonariusze poszukiwali właściciela czworonoga, a gdy nie przyniosło to rezultatu, wybili szybę i wyciągnęli zwierzę. Jego właścicielowi grozi kara nawet do dwóch lat więzienia.