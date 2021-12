Piąta fala pandemii ma nadejść w styczniu. Czy system ochrony zdrowia jest na nią gotów?

Lekarze z niepokojem obserwują, jak szybko rozprzestrzenia się Omikron, nowy wariant koronawirusa. Nie uspokaja ich fakt, że w ostatnich dniach liczba zakażeń była niższa. W sobotę, 25 grudnia, było ich w całym kraju 10,7 tys., czyli o ponad 8 tys. mniej niż tydzień wcześniej. Na Pomorzu - 603 (tydzień temu było ich 1282). W sobotę spadła też do 269 liczba zgonów. Choć tragiczny bilans spada, to może to być cisza przed burzą. Przed nami piąta fala, w której dominować będzie dużo bardziej zakaźny Omikron. Doradca premiera prof. Andrzej Horban kilka dni temu powiedział, że w związku z nowym wariantem koronawirusa czeka nas prawdziwe tsunami, do szpitali może trafić nawet milion osób zakażonych COVID-19. Złudzeń nie pozostawiają też naukowcy z zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN: „Jesteśmy dziś w przededniu kolejnego poważnego nasilenia epidemii COVID-19. (…) Pierwsze kraje europejskie, w których przybywa zakażeń Omikronem, doświadczają szybkiego przyrostu liczby chorych” - napisali naukowcy.