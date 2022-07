PGNiG rozbudowuje strategiczne magazyny gazu na Dolnym Śląsku

– Rozbudowa magazynu gazu w Wierzchowicach będzie wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. W efekcie tej inwestycji nasze możliwości gromadzenia zapasów gazu wzrosną aż o 25 proc., czyli dodatkowe 800 mln m sześc. - mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes zarządu PGNiG. - Dzięki temu będziemy bardziej odporni na takie kryzysy jak ten, z którym mamy obecnie do czynienia w Europie. Inwestując w infrastrukturę magazynową, zwiększamy potencjał polskiego rynku gazu. Będzie to jeden z priorytetowych obszarów działalności koncernu multienergetycznego, który budujemy wspólnie z PKN ORLEN i Grupą LOTOS - dodaje prezes.

Inwestycja w podziemny magazyn gazu zwiększy jego pojemność czynną z obecnych 1,3 mld m sześc. do 2,1 mld m sześciennych gazu. W konsekwencji, na Wierzchowice będzie przypadać prawie połowa krajowych zdolności magazynowych, które po rozbudowie sięgną 4,03 mld m sześciennych. Bardzo istotnym celem inwestycji jest zwiększenie mocy systemów napełniania i odbioru gazu, co zapewni większą elastyczność magazynu i możliwość jego wykorzystania w sytuacjach nagłego zwiększenia zapotrzebowana na gaz. Moc zatłaczania Wierzchowic wzrośnie o jedną trzecią, do 19,2 mln m sześc. na dobę. Jeszcze bardziej, bo aż o 66 proc. zostanie zwiększona moc odbioru – z 14,4 mln m sześc. do 24 mln m sześc. na dobę.

Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 385 mln złotych. Czas jej realizacji wyniesie do 30 miesięcy.