PGE Baltica może budować sztuczne wysypy na Bałtyku w okolicach Ławicy Słupskiej. - Daje nam to przewagę - mówi Wojciech Dąbrowski

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło wyniki postępowania rozstrzygającego dotyczącego tzw. PSzW (pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w wyłącznej strefie ekonomicznej) dla obszaru 43.E.1. Najwięcej punktów w postępowaniu uzyskała PGE Baltica, okazało się w poniedziałek, 9 stycznia 2023 roku.

– Uzyskanie przez PGE Polską Grupę Energetyczną największej liczby punktów w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia dla morskich farm wiatrowych na obszarze 43.E.1 jest równoznaczne z uzyskaniem przez PGE pozwolenia na zagospodarowanie tego obszaru. Znajduje się on blisko realizowanych przez nas morskich projektów wiatrowych oraz budowanego portu serwisowego w Ustce, co pozwoli na wykorzystanie efektu synergii i skali prowadzonej działalności. Daje nam to przewagę i wyróżnia spośród konkurencji, ponieważ pozwala na skrócenie procesów i optymalizację kosztów wielu zadań projektowych – skomentował Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Pozwolenie to, obok realizowanych trzech projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej zainstalowanej mocy ok 3,4 GW, to kolejny krok do osiągnięcia strategicznego celu Grupy PGE, jakim jest posiadanie co najmniej 6,5 GW zainstalowanych mocy wytwórczych na Morzu Bałtyckim do 2040 roku – dodał prezes PGE.