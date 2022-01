Port serwisowy w Łebie, przetargi na projekt farmy morskiej i specjalistyczny statek

Spółka chce postawić ok. 70 turbin o łącznej mocy do 1,2 GW, które będą serwisowane przez flotę statków operującą z portu w Łebie.

W ramach wygranego przez Baltic Power przetargu spółka zabezpieczyła teren o powierzchni ok. 1,1 hektara, na którym zrealizowana zostanie baza do obsługi morskiej farmy wiatrowej. Budowa bazy rozpocznie się w 2023, zakończy w 2024 roku, a jej szacunkowy koszt wyniesie ok. 20-30 milionów złotych.