Pewna liczba billboardów ma pojawić się w Gdańsku. Radny Przemysław Majewski: To ogromna niekonsekwencja miasta

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni poinformował, że Uchwała Krajobrazowa Gdańska doprowadziła do zdemontowania ponad 95 proc. nośników wielkoformatowych reklam. Tym samym, uporządkowana została przestrzeń miasta. GZDiZ podaje jednocześnie, że jednak pewna liczba billboardów będzie mogła pojawić się w mieście. W związku z tym, zdecydowano o wystawieniu na licytację pozwoleń na ich umieszczenie. Jak pan odbiera tę decyzję?

Przyjęta przez Radę Miasta Gdańska uchwała krajobrazowa niemalże w stu procentach wyeliminowała z budynków i posesji tablice z wielkoformatowymi reklamami. Tymczasem GZDiZ opublikował teraz ogłoszenie, w którym proponuje, aby na głównych arteriach miasta, m.in. przy ul. Marynarki Polskiej czy Słowackiego znów można było postawić nośniki reklamowe na billboardy. Podmioty, które są zainteresowane reklamą na tych nośnikach, będą mogły wziąć udział w przetargu. Oprócz uiszczenia zapłaty za reklamę na nośniku, będą zobowiązane do posadzenia od jednego do czterech drzewek w Gdańsku. Trzeba podkreślić, że jeśli w ten sposób uchwała krajobrazowa ma obowiązywać, to będziemy mieć do czynienia z jej wywróceniem do góry nogami. To ogromna niekonsekwencja miasta – miasto chwali się, że usuwa reklamy, ale jednak pod pewnymi względami je dopuszcza. Już ostatnio mogliśmy zauważyć, choćby na ulicy Miszewskiego, że wykorzystywana jest luka w przepisach.