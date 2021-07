Pediatria w szpitalu „Zdrowie” w Kwidzynie zamknięta na 3 miesiące! [email protected]

Mirosław Wiśniewski

Od 1 sierpnia 2021 r. oddział pediatrii kwidzyńskiego szpitala będzie zamknięty. Tymczasowo przeniesiony zostanie tam blok operacyjny, co ma związek z prowadzona modernizacją szpitala „Zdrowie”. - To czasowe zawieszenie oddziału pediatrii. Póki co oddział będzie wyłączony do 3 miesięcy, choć może będzie to krótszy okres – mówi Arkadiusz Michalak, dyrektor szpitala „Zdrowie” w Kwidzynie.