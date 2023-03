Patryk Walczak po meczu Polska - Francja: Musimy popracować nad własnymi błędami, aby wyeliminować kontrataki rywali

Głos po meczu szczypiornistów Polska - Francja 8.03.2023

- W pierwszej połowie Vincent Gerard (francuski bramkarz - przyp. red.) zrobił trochę różnicę, odbijając kilka piłek. Weszliśmy w to spotkanie bojaźliwie i powiedzieliśmy sobie troszeczkę więcej ostrych słów w przerwie meczu. Może to podziałało. Myślę, że trzeba tak było zacząć od początku. Trochę żałuję, że ten mecz źle nam się ułożył. Walczyliśmy do końca. Po dwóch dniach przerwy czeka nas kolejny mecz z Francja - powiedział Patryk Walczak, obrotowy reprezentacji Polski.