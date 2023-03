Bramkarz Marcel Jastrzębski - 20-letni bohater reprezentacji Polski w debiucie przeciwko wielkiej Francji Rafał Rusiecki

Marcel Jastrzębski w akcji podczas debiutu w reprezentacji na meczu Polska - Francja w Ergo Arenie Karolina Misztal Zobacz galerię (4 zdjęcia)

14 marca 2023 roku skończy 20 lat. 8 marca w Ergo Arenie zaliczył debiut w seniorskiej reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Wskoczył do bramki na eliminacyjne spotkanie do mistrzostw Europy 2024 z wielką Francją. Nie przestraszył się, chociaż rywale dysponowali wyjątkowymi "armatami", a Dylan Nahi zaskakiwał go wielokrotnie. Marcel Jastrzębski został uznany najlepszym zawodnikiem tego spotkania.