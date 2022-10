Paradoks Arki Gdynia. Rewelacyjnie na wyjeździe, przeciętnie u siebie. Dlaczego żółto-niebiescy mają problemy przed własną publicznością?

Gdyby kolejność w tabeli ustalana była wyłącznie poprzez grę na stadionach rywali, Arka Gdynia byłaby na pierwszym miejscu w Fortuna I lidze. Żółto-niebiescy zdobyli osiemnaście punktów na dwadzieścia cztery możliwe i są najlepszym zespołem w rozgrywkach, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko spotkania na obcych boiskach. Wygrywali w Bielsku-Białej, w Rzeszowie, w Łęcznej, w Katowicach, w Bełchatowie (tam swoje mecze rozgrywa Skra Częstochowa), a także ostatnio w Chorzowie. Przytrafiły się też dwie przegrane (z Wisłą Kraków i z Puszczą Niepołomice), więc nie jest to szczególny powód do wstydu.

Ale regulamin rozgrywek piłkarskich polega na tym, że gra się mecze u siebie i na wyjeździe. O ile gdynianie wyjątkowo komfortowo czują się poza własnym miastem, o tyle - no właśnie - na swoim stadionie spisują się co najwyżej przeciętnie. Być może wygrana w ostatniej kolejce z Chojniczanką Chojnice odwróci ten trend, natomiast wyniki przed własną publicznością są zaskakujące in minus. Dwa zwycięstwa, trzy remisy, dwie przegrane. Oczywiście nie jest to wynik najgorszy w lidze, nawet nie jest on najgorszy spośród drużyn czołowej szóstki, ale tak czy inaczej trener Ryszard Tarasiewicz musi coś zmienić, by Arka zaczęła punktować na wyższym poziomie również u siebie.