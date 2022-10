Blisko rok pracy Ryszarda Tarasiewicza w Arce Gdynia. Żółto-niebiescy nie zrobili żadnego postępu

Dariusz Marzec został zwolniony z Arki dokładnie 19 października ubiegłego roku po przegranej 0:1 z ŁKS-em Łódź. W sumie poprowadził gdyński zespół w 36 meczach, z czego dziewiętnaście wygrał, ponadto zanotował sześć remisów i doznał jedenastu porażek, co dało mu średnią 1,75 punktu na mecz). Wspólnie z zespołem zajął 4. miejsce w Fortuna I lidze w sezonie 2020/21, co skutkowało grą w barażach. Wtedy Arka przegrała z ŁKS-em i definitywnie odpadła z rywalizacji o Ekstraklasę. Do tego Marzec doprowadził Arkę do finału Pucharu Polski, ale i tu musiał uznać wyższość przeciwnika, bo lepszy okazał się Raków Częstochowa.

Żółto-niebieskich przejął Ryszard Tarasiewicz. Zespół był wtedy na siódmym miejscu w tabeli. Pod wodzą Tarasiewicza Arka zaczęła grać lepiej, w dalszej fazie sezonu zdobyła 41 punktów i ponownie zakończyła fazę zasadniczą w strefie barażowej. Poprawie uległa przede wszystkim gra na własnym boisku (Arka tylko raz zremisowała i raz przegrała, a pozostałe spotkania kończyła zwycięstwem). Była głównym faworytem do awansu jako trzeci zespół, natomiast wyłożyła się już na pierwszej przeszkodzie, którą okazał się Chrobry Głogów.