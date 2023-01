Para na "podwójnym gazie" na jednej hulajnodze. Przejażdżka po Sopocie za 2,5 tys zlotych

W maju 2021 r. weszły w życie zmiany przepisów dot. hulajnogi elektrycznej , która została określona jako pojazd napędzany elektrycznie. Poruszać się nią może tylko jedna osoba, a kierując w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu albo przewożąc na niej inną osobę popełniamy wykroczenie drogowe.

Pijani kierowcy hulajnóg na sopockich ulicach

Około godz. 23.00 patrolujący miasto policjanci zauważyli na ul. Łokietka parę, która jadąc hulajnogami elektrycznymi miała wyraźne problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy. Podejrzewając, że znajdują się oni pod wpływem alkoholu, mundurowi od razu podjęli interwencję i sprawdzili trzeźwość.

Nie mylili się. 27-latek z powiatu nakielskiego miał 0,6 promila, a u jego 27-letniej znajomej z powiatu nakielskiego alkomat pokazał 0,35 promila alkoholu. Policjanci ukarali 27-latka mandatem w wysokości 2500 złotych za jazdę w stanie nietrzeźwości, natomiast kobieta za jazdę po użyciu alkoholu została ukarana mandatem w kwocie 1000 złotych.

Mandatem karnym w kwocie 1000 złotych zakończyła się też interwencja przeprowadzona nad ranem wobec 26-latka z Gdańska, który poruszał się po drodze dla rowerów wzdłuż Alei Niepodległości. Mężczyzna w widoczny sposób nie panował nad hulajnogą, a gdy zauważyli to policjanci, natychmiast zatrzymali go do kontroli drogowej. Okazało się, że 26-latek ma 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.