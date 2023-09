Oto obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2023 r. Musisz je mieć w aucie, by uniknąć mandatu. Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, co jeszcze?

Choć wiele osób może to zdziwić, to do obowiązkowego wyposażenia samochodu w Polsce w 2023 roku zalicza się jedynie trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnica. Może to być szok dla wielu kierowców, ale z obowiązkowego wyposażenia zniknęła m.in. apteczka czy kamizelka odblaskowa.

Nie znaczy to jednak, że nie zalecamy wożenia tych elementów swoich samochodach, wręcz przeciwnie, zalecamy, aby nadal mieć je na stanie w swoim aucie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, samochód zarejestrowany w Polsce musi być wyposażony zaledwie w kilka rzeczy. To:

Co grozi nam za brak posiadania wymaganego wyposażenia samochodu? Mandat. Tu funkcjonariusz policji może nałożyć na nas karę od 20 złotych do nawet i 500 złotych.

Sprawdź stawki mandatów w określonych sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa i policyjnym taryfikatorze.