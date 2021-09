Zakończył się 46. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas uroczystej gali statuetki Złotych Lwów trafiły do twórców filmu "Wszystkie nasze strachy" Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta. Srebrne Lwy otrzymał polski kandydat do Oscara "Żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego. Zaś Maria Dębska i Jacek Beler otrzymali statuetki za najlepsze główne role w - kolejno - "Bo we mnie jest seks" i "Innych ludziach".