"Wszystkie nasze strachy" ze Złotymi Lwami! 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dobiegł końca

46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Złote Lwy za film "Wszystkie nasze strachy"

Złote Lwy na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zdobył film "Wszystkie nasze strachy". To historia Daniela, który cieszy się szacunkiem wspólnoty wiejskiej, kiedy odważnie wspiera walkę o jej sprawy. Jest zakochany w chłopcu z sąsiedztwa – Olku, który nie jest gotowy, by ujawnić swoją tożsamość seksualną. Ich relacja rozwija się w ukryciu. Kiedy nastoletnia przyjaciółka nie wytrzymuje homofobicznych ataków i popełnia samobójstwo, Daniel namawia ludzi ze wsi do odbycia wspólnej drogi krzyżowej w intencji ofiary. Dotychczasowi sprzymierzeńcy odwracają się od niego. Za namową kuratora Daniel bierze udział w wystawie w warszawskiej galerii sztuki. Walka z homofobią staje na drodze relacji z Olkiem. Oparta na faktach, przejmująca historia wychowanego na wsi artysty, mocno zaangażowanego w działalność Kościoła katolickiego.