Oszustwo na „drobne do dopłacenia”. Fałszywe SMS-y „od InPostu” znów pojawiają się przed świętami. Nie daj się oszukać! Stanisław Balicki

Pod żadnym pozorem nie należy reagować na SMS-y sugerujące konieczność drobnej dopłaty, by odebrać przesyłkę z paczkomatu. To fala prób oszustwa pojawiająca się przed świętami, gdy wiele osób czeka na paczki z prezentami. Firmy pocztowe, kurierskie, portale ogłoszeniowe i aukcyjne apelują, by korzystać wyłącznie z ich serwisów internetowych i aplikacji, a podejrzane SMS-y i e-maile przekazywać komórkom i służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w komunikacji elektronicznej.