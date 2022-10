Oszustwo na dopłatę do paczki. Nowa metoda oszustów. Na co należy uważać? Co zrobić, gdy kliknęło się w niewłaściwy link?

Oszustwo na dopłatę do paczki. Na czym polega?

Oszuści znaleźli kolejny sposób, by przywłaszczać cudze pieniądze. Tym razem przez wiadomości tekstowe, które wzywają do konieczności uregulowania należności paczki, którą się rzekomo zamówiło. W SMSie znajduje się link, w który, jak się kliknie, przekierowuje do podrobionej strony firmy kurierskiej InPost. Tam trzeba wypełnić formularz, przez który przestępcy najpierw wyłudzają numer telefonu, a w następnych krokach dane logowania do bankowości.

Chociaż przed klikaniem w niesprawdzone linki przestrzega się od dawna, niektórzy nadal są nieostrożni i wymykają się spod parasola bezpieczeństwa CyberRescue. Jedną z takich osób był pan Marek, który zgłosił się w tej sprawie do wspomnianej firmy z sektora cyberbezpieczeństwa. Stracił 5 tysięcy złotych.

-Zobaczyłem SMSa i od razu wszedłem w link. Czekałem na paczkę od syna, założyłem, że to o nią chodzi. Niestety, ale od razu podałem numer telefonu i zalogowałem się na fałszywej stronie. Dopiero gdy nie chciał załadować się ekran mojego banku, zacząłem się niepokoić — powiedział pan Marek.

