Oświadczenie majątkowe Magdaleny Adamowicz za 2020 rok. Milionerka z 780 tysiącami zł zarobku

Szwedzki fundusz nieruchomości kupił od Budimeksu 300 mieszkań w Gdańsku. Deweloper... dopiero je wybuduje

Heimstaden Bostad, europejska spółka z sektora PRS, nieruchomości na wynajem, ogłosiła zakup 2500 mieszkań od firmy deweloperskiej Budimex Nieruchomości. Warto dodać, że to transakcja na wyjątkową skalę: szwedzka spółka kupiła ok. 40 proc. aktualnego portfolio Budimeksu Nieruchomości w Polsce, obejmującego lokale na różnym etapie budowy. To jeden z największych kontraktów w tym sektorze rynku. Wartość transakcji to 3,1 mld koron szwedzkich (ok. 1,4 mld zł). W skład tego portfela wchodzą m.in. 2 budynki, które zostaną wybudowane na pasie startowym w Gdańsku, jako kolejny etap realizowanej już przez Budimex inwestycji. Deweloper zaprojektował w nich 300 mieszkań. Lokale zostaną przeznaczone na wynajem średnio- i długoterminowy. To znaczne wzmocnienie sektora PRS w Trójmieście, ale nadal kropla w morzu potrzeb.