Oświadczenie majątkowe Aleksandry Dulkiewicz. Jaki majątek ma prezydent Gdańska? W ciągu roku zarobiła 150 tys. zł

W 2021 r. powrócono do standardowej procedury, a ta zakłada, że dokumenty powinny wpłynąć do wojewody do końca kwietnia . Po ich odpowiednim zanonimizowaniu i kilku dniach dopytywania o oświadczenia pomorskich samorządowców, otrzymaliśmy ich kopie z Urzędu Wojewódzkiego 5 maja 2021 r .

Prezydent deklaruje też, że posiada warte ok. 400 tysięcy złotych mieszkanie spółdzielcze, własnościowe o powierzchni ponad 63 metrów kwadratowych oraz akcje 4 państwowych spółek (Jastrzębska Spółka Węglowa, KGHM, PKO BP i ENERGA S.A.) warte łącznie ok. 12,6 tys. zł.

Jej dochód w porównaniu do poprzedzających 2020 rok 12 miesięcy stopniał jednak z kolei o 12 tys. 250 zł i 30 gr, jakie do 9 czerwca 2019 r. prezydent otrzymała za zasiadanie w radzie nadzorczej spółki „Arena Gdańsk” zarządzającej bursztynowym stadionem Lechii. Ogółem oznacza to, że rok do roku wpływy na koncie Aleksandry Dulkiewicz zmalały z niecałych 174, 5 tys. zł do niemal 169 tys. zł.