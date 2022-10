"Orzeł. Ostatni patrol". Reżyser Jacek Bławut o wyborze aktorów, pracy na planie fabuły, a także hołdzie, jaki zawiera nowy film. Wideo

Film "Orzeł. Ostatni patrol" - premiera w Gdyni

Chociaż film "Orzeł. Ostatni patrol" zagości w kinach od piątku, 14.10., w Gdyni można go było zobaczyć nieco wcześniej. We wtorek odbył się bowiem premierowy pokaz, który ściągnął do Gdyńskiego Centrum Filmowego nie tylko zaproszonych gości, ale także twórców i aktorów, którzy wzięli udział w projekcie. We wtorek, w Gdyni pojawili się więc m.in. Jacek Bławut, Tomasz Ziętek, Rafał Zawierucha oraz Adam Kupaj.