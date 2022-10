Premiera filmu "Orzeł. Ostatni patrol" w Gdyni, 11.10.2022 r. Jacek Bławut, Tomasz Ziętek, Rafał Zawierucha, Adam Kupaj... Zdjęcia

Premiera filmu "Orzeł. Ostatni patrol" w Gdyni przyciągnęła gwiazdy

Chociaż film trafi do kin 14.10., wcześniej, we wtorek 11.10. można go było obejrzeć podczas specjalnego pokazu, który zorganizowano w Gdyńskim Centrum Filmowym. Była to świetna okazja do tego, by spotkać gwiazdy produkcji. W Gdyni pojawili się Tomasz Ziętek, Rafał Zawierucha i Adam Kupaj. Nie zabrakło też twórców — w tym m.in. reżysera Jacka Bławuta.