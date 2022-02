Orlen Copernicus Cup 2022. Angelika Cichocka coraz szybsza na 800 metrów. Najlepsze wyniki mityngu w Toruniu

Orlen Copernicus Cup 22.02.2022 WYNIKI

Angelika Cichocka w hali Arena Toruń uzyskała w biegu na 800 metrów czas 2.00,53. O tym, jak szybki był to bieg, niech świadczy, że zajęła czwarte miejsce. Wygrała z czasem 2.00,16 Australijka Catriona Bisset. Dla porównania srebrny bieg z HMŚ w Sopocie Cichockiej to był rezultat 2.00,45. Do rekordu życiowego zawodniczce SKLA Sopot brakuje już bardzo niewiele - 2.00,37.

Oczy kibiców w toruńskiej hali i przed telewizorami zwrócone były jednak nie tylko na występ Cichockiej. Organizatorom mityngu Orlen Copernicus Cup 2022 w randze World Athletics Indoor Tour udało się zaprosić gwiazdy i czołówkę reprezentacji Polski. Wśród międzynarodowych asów błyszczeli 22-letnia specjalistka od dystansu 400 metrów Femke Bol oraz doświadczona reprezentantka Jamajki Elaine Thompson-Herah.

8. Orlen Copernicus Cup 2022 rekordowe rezultaty

Holenderka Femke Bol z rezultatem 50,64 w biegu na 400 metrów wskoczył na pierwsze miejsce list światowych. Druga Natalia Kaczmarek (AZS AWF Wrocław) ustanowiła "życiówkę" 51,15. Z czasem 51,40 trzecia była natomiast Justyna Święty-Ersetic (AZS-AWF Katowice). Zabrakło Anny Kiełbasińskiej. Gwiazda SKLA Sopot wciąż woli dmuchać na zimne i nie ryzykować pogłębienia drobnego urazu.