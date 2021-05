Open'er Festival przeniesiony na 2022 rok. To druga edycja, która nie dojdzie do skutku. W zamian inna muzyczna niespodzianka

- Open’erowiczki, Open’erowicze! To dla nas trudny moment - czytamy na Facebooku festiwalu. - Kolejny w trakcie pandemii. Przez ostatnie kilka miesięcy walczyliśmy i zrobiliśmy bardzo dużo, żeby tegoroczna edycja Open’er Festival się odbyła. Chociaż jesteśmy przekonani, że powrót świata festiwali jest już bardzo blisko, to akurat ten wyścig z czasem przegrywamy. Chcemy, aby powrót na Open’era był doświadczeniem pełnym. Żeby to był czas wypełniony muzyką, kulturą, sztuką, rozrywką i zabawą w miejscu, formule i przestrzeni, które dobrze znacie. W skali i o sile, którą wspólnie zbudowaliśmy przez ostatnie 20 lat.

Proces wychodzenia z pandemii postępuje, szczepienia trwają, ale niestety z oczywistych powodów, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych, braku planu na najbliższe miesiące i obowiązujących restrykcji – początek lipca w Polsce to nie jest jeszcze czas, kiedy będziemy w stanie zorganizować Open’er Festival w skali i formie, na które czekacie.