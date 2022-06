Open'er 2022: Inhaler. Kim są członkowie zespołu? Kiedy wystąpią na Open'erze? Jaką muzykę grają? Piosenki, Instagram

Artyści, którzy stworzyli zespół Inhaler, poznali się w szkole w Dublinie. Elijah Hewson, Robert Keating, Ryan McMahon i Josh Jenkinson w krótkim czasie zrozumieli, że interesuje ich ten sam rodzaj muzyki — rock. W 2012 roku założyli zespół, trzy lata później, zdecydowali się wybrać aktualną nazwę.

- To się stało przypadkiem. Uwielbialiśmy zespół The Stone Roses i to wynikło z tej fascynacji. Nie planowaliśmy tego, po prostu tak się to rozwinęło. Myślę, że wiele zespołów ma plan, takie 5 punków, które chce zrealizować. Dla nas najważniejsza jest miłość do muzyki, która towarzyszy nam w tej podróży. Naszym celem jest po prostu przeżyć kolejny dzień. Nie ma jakiegoś wielkiego celu, jak granie na stadionach – chociaż byłoby fajnie – wyjaśnił wokalista Elijah Hewson w "Dzień Dobry TVN".