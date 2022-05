Open'er Festival 2022: kto wystąpi? Jakie gwiazdy? Bilety, czy są dostępne? Ile kosztują? Gdzie można je kupić?

Open'er Festival 2022: bilety. Czy są dostępne? Ile kosztują?

Ze względu na pandemię koronawirusa, Open'er nie odbył się zarówno w 2020, jak i w 2021 roku. Organizatorzy zachęcali do tego, by nie oddawać biletów, przekonując, że zachowają one ważność w momencie, w którym festiwal dojdzie do skutku.

Po dwóch latach przerwy wydarzenie odbędzie się w tym roku - od 29.06 do 02.07. na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo. Bilety wciąż są dostępne. Można je nabyć przez oficjalną stronę internetową festiwalu. Do zdobycia są wejściówki jednodniowe, a także karnety na kilka dni. Cena waha się od 349 zł w pierwszym przypadku, do nawet 819 zł, gdy poza biletami, chcemy też wykupić pole namiotowe.

