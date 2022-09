Opakowania kartonowe o kilkadziesiąt procent droższe. To efekt m.in. podwyżek cen energii i surowców

Nawet o kilkadziesiąt procent mogą niebawem wzrosnąć ceny opakowań kartonowych. Możliwe są także opóźnienia w realizacji dostaw surowców niezbędnych do produkcji opakowań – może nawet dojść do zatrzymania produkcji u niektórych dostawców surowców czyli kartonu. Planowane kolejne wzrosty cen w sektorze zapewne będą miały również wpływ na wyższe ceny zakupu leków czy artykułów spożywczych, do pakowania których używa się opakowań kartonowych.

Przełom roku zapowiada się bardzo niepokojąco. Doniesienia o możliwych przerwach w dostępie do prądu i gazu dla firm produkujących surowce oraz nieustannie rosnące koszty samej energii to główne czynniki, które nie pozwalają branży opakowań z optymizmem patrzeć na nadchodzącą zimę. Już teraz papiernie z Polski i Europy przygotowują się na różne możliwe scenariusze wprowadzając m.in. „dodatek energetyczny” w wysokości od 170 do nawet 500 euro za tonę surowca potrzebnego do produkcji opakowań kartonowych.