Olsztyn: Na rowerze, wężykiem, jechał sobie przez miasto. Prosto w ręce policji

Policjanci z Olsztyna opublikowali na Twitterze film z monitoringu, który pokazuje pijanego rowerzystę. Jadąc chodnikiem dla pieszych wzdłuż ul. Hanowskiego z ułańską fantazją, choć nieco chwiejnie, zygzakując, mężczyzna przejeżdża przez przejście dla pieszych. Niewiele brakuje, by staranował przechodzącą kobietę. By utrzymać równowagę balansuje nogą i pędzi dalej. Na ujęciu z innej kamery rowerzysta jedzie prosto na policjanta, który go zatrzymuje.