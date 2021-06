Oliwia Bieniuk wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka zatańczy w jesiennej edycji programu tanecznego

W październiku 2020 roku córka znanej aktorki Anny Przybylskiej i piłkarza Jarosława Bieniuka skończyła 18 lat. Oliwia Bieniuk to nastolatka, która niemało w życiu przeszła. Mimo zawirowań życiowych, walczy o swoje i chce spełniać marzenia. W realizacji tych ostatnich wspierają ją tata i bliscy. Oliwia dużą wagę przykłada do nauki i rozwijania swoich pasji. Nie wyklucza, że kiedyś pójdzie w ślady mamy.

Zapowiedź ta wywołała niemałe oburzenie, bowiem część widzów jest zdania, że córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej , oprócz tego, że urodziła się w sławnej rodzinie – sama jeszcze do niczego nie doszła. Jest też duże grono osób, które kibicuje 18-latce i zapewnia, że będzie oglądać odcinki programu. Dotychczas ani Oliwia Bieniuk , ani produkcja nie odnieśli się do negatywnych komentarzy, które pojawiły się pod ostatnim postem na fanpage. Nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć Oliwii sukcesów i wygranej!

Program „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” można będzie oglądać od września w poniedziałki o godz. 20:00 w Telewizji POLSAT .

„Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Co to za program?

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, a wcześniej „Taniec z Gwiazdami”, to polski program rozrywkowy emitowany od 16 kwietnia 2005 roku do 27 listopada 2011 roku na antenie TVN i, ponownie od 7 marca 2014 roku, na antenie Polsatu. Program ten oparty jest na brytyjskim formacie „Dancing with the Stars” na licencji BBC Worldwide.