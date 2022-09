Magdalena Stysiak: Maraton meczów dzień po dniu? Trzeba nastawić się pozytywnie, grać swoją siatkówkę ROZMOWA

Sprawdzała pani swoje statystyki już po pierwszym secie meczu Polska - Tajlandia, czy dopiero po spotkaniu, całościową zdobycz?

Nie sprawdzałam. Ktoś mi przekazał. Jestem zaskoczona z mojego bloku, bo w tym elemencie zdobyłam 8 punktów. Nie miałam jeszcze takiego meczu w życiu. Tym bardziej z takim zespołem. Nie grałam na swojej pozycji. To były krótkie, szybkie akcje, gdzie trzeba było pomóc w pierwszym tempie.

26 punktów w trzech setach to ładna statystyka.

Pewnie, że tak, ale to cały zespół zasługuje na oklaski. Od początku grałyśmy dobrą, swoją siatkówkę. Tym samym nie pozwoliłyśmy rywalkom na ich ciężką siatkówkę, czyli gra w obronie i długie akcje. Od razu kończyłyśmy ataki i to jest plus dla nas.