Ojca Grande przepisy na zdrowe życie, cz. 1: co jeść i pić, by być zdrowym długie lata

Słynny zakonnik związany z klasztorem oo. Bonifratrów - zmarły przed kilku laty ojciec Grande - udzielał genialnych w swojej prostocie życiowych i zdrowotnych porad, których stosowanie może nam pomóc zachować zdrowie na długie lata.Przepisy na zdrowe życie ojca Grande, które zostały zebrane przez Marzenę i Tadeusza Woźniaków, stały się hitem i po latach nic a nic nie straciły na swojej aktualności. Wręcz przeciwnie: w czasach, gdy zdrowy styl życia jest coraz bardziej modny, porady słynnego zakonnika zyskują tylko na aktualności. Może zamiast szeroko reklamowanych diet pudełkowych korzystać z dobrodziejstw naszej polskiej tradycyjnej kuchni, gdzie nie było przetworzonych dań? Ojciec Grande mawiał, że wykładnią mądrości danej populacji jest troska o zdrowie, która przecież ma bezpośredni związek z tym, co kładziemy do garnka. Jeśli w polskich kuchniach wysoko przetworzone, bezwartościowe i drogie produkty zostaną wyparte przez bardziej naturalne, zdrowsze, a do tego może i tańsze, to siłą rzeczy rozpocznie się proces stawiania na nogi tego, co dziś stoi na głowie.